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У Запорізькій області заборонили відвідувати ліси

Фото: в Запорізькій області заборонили відвідувати ліси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Запорізькій області заборонили відвідувати ліси. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Запорізької ОДА.

"Відповідно до рішення регіональної комісії ТЕБ та НС, вводиться обмеження щодо відвідування населенням лісів, лісових масивів, лісопаркових зон, лісосмуг, зокрема зон відпочинку на їх території, парків (гідро-, луго-, лісопарків, парків культури та відпочинку, парків-пам’ятків, садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, історичних, національних, меморіальних та інших), рекреаційних зон, садів, скверів, прибережних зон водоймищ, крім випадків службової необхідності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Львівській області мирним жителям тимчасово заборонили відвідувати ліси й заїжджати на їхню територію транспортними засобами та самохідною технікою.

Раніше ми повідомляли, що у Кремінній внаслідок російських обстрілів загорівся ліс.

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