У Запорізькій області заборонили відвідувати ліси

"Відповідно до рішення регіональної комісії ТЕБ та НС, вводиться обмеження щодо відвідування населенням лісів, лісових масивів, лісопаркових зон, лісосмуг, зокрема зон відпочинку на їх території, парків (гідро-, луго-, лісопарків, парків культури та відпочинку, парків-пам’ятків, садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, історичних, національних, меморіальних та інших), рекреаційних зон, садів, скверів, прибережних зон водоймищ, крім випадків службової необхідності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Львівській області мирним жителям тимчасово заборонили відвідувати ліси й заїжджати на їхню територію транспортними засобами та самохідною технікою.

Раніше ми повідомляли, що у Кремінній внаслідок російських обстрілів загорівся ліс.

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