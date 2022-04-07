На Запоріжжі російські загарбники заборонили чоловікам виїжджати з окупованої території

Генеральний штаб Збройних сил поділився оперативною інформацією про стан справ у різних куточках України. На Запоріжжі російські окупанти обмежують права громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.
Війська РФ намагаються встановити жорсткий режим у тимчасово окупованих населених пунктах. Там окупаційна влада взялася активно обмежувати громадянські права.
"Так, у Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд особам чоловічої статі у бік підконтрольної українській владі території. Також фіксується зростання дефіциту товарів першої необхідності, особливо продовольчих, що в подальшому може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації", – йдеться в повідомленні.
Тим часом Запорізька ОВА заборонила мешканцям області відвідувати ліси. Подібні обмеження раніше запровадили в низці інших регіонів.
До слова, прем'єр-міністр Польщі Моравецький закликав світ до спільного розслідування воєнних злочинів РФ.
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