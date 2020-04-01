У Запорізькій області зафіксували нові випадки зараження коронавірусом

На сьогодні у Запорізькій області підтвердили 18 нових випадків зараження на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА).

Як повідомляється, у Запорізькій області зареєстровано 18 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 9 пацієнтів госпіталізовано, 6 пацієнтів знаходяться на самоізоляції, а 3 особи одужало.

Як зазначається, усі хворі ізольовані та їм надається медична допомога, а стан пацієнтів оцінюється легкої та середньої тяжкості.

Раніше МОЗ повідомляв про 13 заражених у Запорізькій області.

Нагадаємо, у Запорізькій області, 27 березня, коронавірус підтвердили у співробітника поліції Бердянська. За словами очільника області, для запобігання подальшому поширенню коронавірусу лабораторний центр провів перевірку аналізів всіх контактних осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Запорізькій області зафіксовано перше одужання від вірусу COVID-19. Захворілу на коронавірус жінку виписали з лікарні 28 березня.