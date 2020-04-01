ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Запорізькій області зафіксували нові випадки зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 13:26
У Запорізькій області зафіксували нові випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Усі хворі ізольовані та їм надається необхідна медична допомога

На сьогодні у Запорізькій області підтвердили 18 нових випадків зараження на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА).

Як повідомляється, у Запорізькій області зареєстровано 18 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 9 пацієнтів госпіталізовано, 6 пацієнтів знаходяться на самоізоляції, а 3 особи одужало.

Як зазначається, усі хворі ізольовані та їм надається медична допомога, а стан пацієнтів оцінюється легкої та середньої тяжкості.

Раніше МОЗ повідомляв про 13 заражених у Запорізькій області.

Нагадаємо, у Запорізькій області, 27 березня, коронавірус підтвердили у співробітника поліції Бердянська. За словами очільника області, для запобігання подальшому поширенню коронавірусу лабораторний центр провів перевірку аналізів всіх контактних осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Запорізькій області зафіксовано перше одужання від вірусу COVID-19. Захворілу на коронавірус жінку виписали з лікарні 28 березня.

Кличко просить Кабмін посилити карантин У Києві на коронавірус захворіла однорічна дитина
Новини України Запорожская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся