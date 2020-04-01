У Запорізькій області зафіксували 6 нових випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість випадків в області зросла до 19

У Запорізькій області сьогодні зафіксували нові випадки коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА).

За даними ОДА, сьогодні лабораторний центр підтвердив 6 нових випадків захворювання на коронавірус. Усі хворі зараз перебувають в ізоляції, їм надається медична допомога. Стан хворих легкої та середньої тяжкості.

Зазначається, що загальна кількість хворих на коронавірус в області зросла до 19. Одужали від коронавірусу вже троє пацієнтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі підтвердили новий випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у 55-річного чоловіка, який повернувся з Польщі. Всього з початку спалаху коронавірус було підтверджено у 3 жителів міста.

Також РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області кількість хворих на коронавірус за добу зросла вдвічі. Коронавірус підтвердили у двох жителів Хмельницького та мешканця Шепетівки.

Як відомо, станом на ранок 1 квітня в Україні було офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом. Коронавірус вже підтверджений у 23 областях та Києві. Кількість летальних випадків від COVID-19 зросла до 17.