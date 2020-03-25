У Запорізькій області зросла кількість хворих коронавірусом

В Запорізькій області кількість хворих коронавірусом зросла до п'яти осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Запорізької ОДА Віталія Туринка.

Наголошується, що на терміновому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянули питання введення надзвичайної ситуації.

"На порядку денному одне питання - введення надзвичайної ситуації у зв'язку з підтвердженням коронавіруса у п'яти жителів нашого регіону", - йдеться в повідомленні.

При цьому голова ОДА додав, що в області запроваджується надзвичайна ситуація регіонального рівня. Також був створений штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, всі структури і підрозділи отримали відповідні доручення.

Нагадаємо, раніше мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомляв, що в місті підтверджені чотири випадки зараження коронавірусом. Всі пацієнти повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту і Куршевеля.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я підтвердило четверту смерть від коронавіруса в Україні, у Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19.