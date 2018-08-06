У Запорізькій області у вагоні вантажного потягу знайшли ящик гранат

Арсенал боєприпасів виявили у вантажному вагоні на станції "Комиш-Зоря"

У вантажному вагоні на станції "Комиш-Зоря" Запорізької області 3 серпня були виявлені боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що арсенал виявили співробітники Більмацького відділення поліції спільно з працівниками станції. Відзначається, що вагон входив до складу поїзда, який перевозив каолін.

Правоохоронці вилучили 27 корпусів гранат Ф-1, 44 запали УЗРГМ, 13 корпусів гранат РГД-5, 1080 патронів калібру 5,45 мм, 2 димові шашки РГД-2Б.

У відомстві уточнили, що всю зброю було вилучено та доставлено в Запорізький науково-дослідний експертно-кримінальний центр.

Фото (zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 1 серпня в Києві на території вулиці Верхній Вал знайшли предмет, схожий на гранату. Граната була знайдена на алеї поблизу вулиці Верхній Вал, 24. У зв'язку з цим утворилися затори на вулиці Межигірська, Верхній Вал, Нижній Вал, Хорива і Ярославська.