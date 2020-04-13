В Запорізькій області збільшилася кількість хворих COVID-19

В області захворіло 85 осіб
В Запорізькій області підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомили в Запорізькому штабі по боротьбі з поширенням COVID-19.
Як повідомили в Запорізькому обласному лабораторному центрі, станом на ранок 13 квітня в області підтверджено 85 випадків захворювання. При цьому один випадок став летальним, 10 пацієнтів одужали.
В Запорізькій області:
В Запоріжжі:
Раніше РБК-Україна писало, що у Миколаївській області зросла кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 - зареєстровано 5 підтверджених випадків. Троє нових інфікованих контактували з хворими коронавірусом.
Крім цього, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що фізична дистанція захищає від коронавіруса краще, ніж маска. У ВООЗ наголосили, що використання масок марно, якщо ігнорувати інші методи захисту.