В Запорізькій області збільшилася кількість хворих COVID-19

В Запорізькій області підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомили в Запорізькому штабі по боротьбі з поширенням COVID-19.

Як повідомили в Запорізькому обласному лабораторному центрі, станом на ранок 13 квітня в області підтверджено 85 випадків захворювання. При цьому один випадок став летальним, 10 пацієнтів одужали.

В Запорізькій області:

Підозрілих випадків - 210

Отримано позитивних результатів - 85

Знято з обліку - 124

які Перебувають на обліку - 74

Одужали - 10

Летальних випадків - 1

В Запоріжжі:

Підозрілих випадків - 95

Отримано позитивних результатів - 41

Знято з обліку - 59

які Перебувають на обліку - 36 інфікованих (на стаціонарному лікуванні - 12 будинку на самоізоляції - 24)

Одужали - 6

Раніше РБК-Україна писало, що у Миколаївській області зросла кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 - зареєстровано 5 підтверджених випадків. Троє нових інфікованих контактували з хворими коронавірусом.

Крім цього, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що фізична дистанція захищає від коронавіруса краще, ніж маска. У ВООЗ наголосили, що використання масок марно, якщо ігнорувати інші методи захисту.