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В Запорізькій області збільшилася кількість хворих COVID-19

Новини » Коронавірус   

В області захворіло 85 осіб

В Запорізькій області підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомили в Запорізькому штабі по боротьбі з поширенням COVID-19.

Як повідомили в Запорізькому обласному лабораторному центрі, станом на ранок 13 квітня в області підтверджено 85 випадків захворювання. При цьому один випадок став летальним, 10 пацієнтів одужали.

В Запорізькій області:

  • Підозрілих випадків - 210
  • Отримано позитивних результатів - 85
  • Знято з обліку - 124
  • які Перебувають на обліку - 74
  • Одужали - 10
  • Летальних випадків - 1

В Запоріжжі:

  • Підозрілих випадків - 95
  • Отримано позитивних результатів - 41
  • Знято з обліку - 59
  • які Перебувають на обліку - 36 інфікованих (на стаціонарному лікуванні - 12 будинку на самоізоляції - 24)
  • Одужали - 6

Раніше РБК-Україна писало, що у Миколаївській області зросла кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 - зареєстровано 5 підтверджених випадків. Троє нових інфікованих контактували з хворими коронавірусом.

Крім цього, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що фізична дистанція захищає від коронавіруса краще, ніж маска. У ВООЗ наголосили, що використання масок марно, якщо ігнорувати інші методи захисту.

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