У Запорізькій області українські військові підбили російський танк "Владімір" (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

"Вові" добряче наваляли й він трохи повісив "носа". Б’ємо ворога!", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що воїнам однієї з бригад вдалося підбити сучасний російський основний бойовий танк Т-90 "Владімір".

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області затримали місцевих, які планували передати росіянам дані про ЗСУ.

Також ми писали, у Київській області окупанти викрали авто, переодяглись у цивільний одяг та поїхали в Білорусь.

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