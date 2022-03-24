У Запорізькій області троє підлітків гралися з боєприпасом, який здетонував: постраждалі в лікарні

"Так, у селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно міна або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним допоки він не здетонував. Діти 2007, 2008, 2009 років, були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина 2008 року знаходиться у реанімації", - йдеться в повідомленні.

Керівництво Запорізької обласної військової адміністрації нагадало, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-"метелики".

"Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались. І про це все потрібно розповідати дітям. Адже вони можуть мати вигляд іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки - начиненими вибухівкою можуть виявитися будь-які предмети. Протипіхотні міни-"метелики" мають незвичну форму, а їхній корпус, виготовлений з пластику, може бути різного кольору", - пояснили в ОДА.