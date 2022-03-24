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У Запорізькій області троє підлітків гралися з боєприпасом, який здетонував: постраждалі в лікарні

Фото: в Запорізькій області троє підлітків гралися з боєприпасом, який здетонував (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У селі Обільне Запорізької області троє підлітків знайшли небезпечний предмет і гралися з ним допоки він не здетонував. Постраждалих госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Запорізької ОДА.

"Так, у селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно міна або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним допоки він не здетонував. Діти 2007, 2008, 2009 років, були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина 2008 року знаходиться у реанімації", - йдеться в повідомленні.

Керівництво Запорізької обласної військової адміністрації нагадало, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-"метелики".

"Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались. І про це все потрібно розповідати дітям. Адже вони можуть мати вигляд іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки - начиненими вибухівкою можуть виявитися будь-які предмети. Протипіхотні міни-"метелики" мають незвичну форму, а їхній корпус, виготовлений з пластику, може бути різного кольору", - пояснили в ОДА.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 29-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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