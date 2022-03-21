У Запорізькій області СБУ взяла під контроль об'єкти з великим обсягом хімречовин

"На тих об’єктах, де виробничий процес цього не дозволяє, а обсяги хімічних речовин достатньо великі - до спеціалізованих служб підприємств для посилення контролю долучена СБУ", - йдеться в повідомленні.
У прес-центрі також нагадали дії у випадку раптового виникнення хімічної небезпеки:
уникайте паніки. Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання (ватяно-марлеву пов’язку та найпростіші засоби захисту шкіри (плащ, прорезинену накидку, гумові чоботи).
за можливості негайно залиште зону хімічного забруднення.
якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти з району аварії неможливо, залишайтесь у приміщенні і негайно та надійно герметизуйте його! Зменшіть можливість проникнення НХР – небезпечних хімічних речовин (парів, аерозолів) у приміщення: щільно зачиніть вікна та двері, димоходи, вентиляційні люки, щілини в рамах вікон та дверей заклейте, вимкніть джерела газо-, електропостачання та загасіть вогонь у печах.
чекайте повідомлень від органів влади з питань надзвичайних ситуацій за допомогою засобів зв'язку.
знайте, що уражаюча дія конкретної НХР на людину залежить від її концентрації у повітрі та тривалості, тому, якщо немає можливості покинути небезпечну зону, не панікуйте і продовжуйте вживати заходи безпеки.
швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води та інші необхідні речі у герметичну валізу та підготуйтеся до евакуації.
попередьте сусідів про початок евакуації. Надайте допомогу дітям, інвалідам та літнім людям. Вони підлягають евакуації в першу чергу.
залишаючи приміщення (квартиру, будинок), вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.
виходьте із зони хімічного зараження в бік, перпендикулярний напрямку вітру, та обходьте тунелі, яри, лощини – в низинах може бути висока концентрація НХР.
при підозрі на ураження НХР уникайте будь-яких фізичних навантажень, необхідно пити велику кількість рідини (чай, молоко, сік, воду) та звернутися до медичного закладу.
вийшовши із зони зараження, зніміть верхній одяг, ретельно вимийте очі, ніс та рот, за можливості прийміть душ.
з прибуттям на нове місце перебування, дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.