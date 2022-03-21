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У Запорізькій області СБУ взяла під контроль об'єкти з великим обсягом хімречовин

Фото: в Запорізькій області СБУ взяла під контроль об'єкти з великим обсягом хімречовин (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Запорізькій області посилили охорону об'єктів, де обсяги хімічних речовин достатньо великі. До контролю долучилася СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Запорізької ОДА.

"На тих об’єктах, де виробничий процес цього не дозволяє, а обсяги хімічних речовин достатньо великі - до спеціалізованих служб підприємств для посилення контролю долучена СБУ", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі також нагадали дії у випадку раптового виникнення хімічної небезпеки:

  • уникайте паніки. Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання (ватяно-марлеву пов’язку та найпростіші засоби захисту шкіри (плащ, прорезинену накидку, гумові чоботи).
  • за можливості негайно залиште зону хімічного забруднення.
  • якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти з району аварії неможливо, залишайтесь у приміщенні і негайно та надійно герметизуйте його! Зменшіть можливість проникнення НХР – небезпечних хімічних речовин (парів, аерозолів) у приміщення: щільно зачиніть вікна та двері, димоходи, вентиляційні люки, щілини в рамах вікон та дверей заклейте, вимкніть джерела газо-, електропостачання та загасіть вогонь у печах.
  • чекайте повідомлень від органів влади з питань надзвичайних ситуацій за допомогою засобів зв'язку.
  • знайте, що уражаюча дія конкретної НХР на людину залежить від її концентрації у повітрі та тривалості, тому, якщо немає можливості покинути небезпечну зону, не панікуйте і продовжуйте вживати заходи безпеки.
  • швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води та інші необхідні речі у герметичну валізу та підготуйтеся до евакуації.
  • попередьте сусідів про початок евакуації. Надайте допомогу дітям, інвалідам та літнім людям. Вони підлягають евакуації в першу чергу.
  • залишаючи приміщення (квартиру, будинок), вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.
  • виходьте із зони хімічного зараження в бік, перпендикулярний напрямку вітру, та обходьте тунелі, яри, лощини – в низинах може бути висока концентрація НХР.
  • при підозрі на ураження НХР уникайте будь-яких фізичних навантажень, необхідно пити велику кількість рідини (чай, молоко, сік, воду) та звернутися до медичного закладу.
  • вийшовши із зони зараження, зніміть верхній одяг, ретельно вимийте очі, ніс та рот, за можливості прийміть душ.
  • з прибуттям на нове місце перебування, дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.

Нагадаємо, сьогодні близько 4 ранку в результаті російського обстрілу території підприємства "Сумихімпром" був пошкоджений один резервуар з аміаком.

Згодом стало відомо, що рятувальники ліквідували аварію з витоку аміаку на підприємстві "Сумихімпром". Працівники підприємства розпочали регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.

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