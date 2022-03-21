У Запорізькій області СБУ взяла під контроль об'єкти з великим обсягом хімречовин

Фото: в Запорізькій області СБУ взяла під контроль об'єкти з великим обсягом хімречовин (ssu.gov.ua)

В Запорізькій області посилили охорону об'єктів, де обсяги хімічних речовин достатньо великі. До контролю долучилася СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Запорізької ОДА.