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У Запорізькій області російський танк переїхав "Таврію": загинули двоє чоловіків та дитина

Автор: Наталія Юрченко

В Запорізькій області між селами Оріхівського району окупанти танком переїхали легковий автомобіль. В результаті загинули двоє чоловіків та дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Зазначається, що автомобіль "Таврія" рухався між селами Нестерянка та Мирне, а потім зупинився на узбіччі. Російські військові злочинці переїхали машину танком.

В наслідок дій окупантів загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів у палаючій автомашині.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, СБУ перехопила розмову окупантів під Харковом. Російський військовий розповів, що їм дозволили стріляли по цивільному населенню.

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