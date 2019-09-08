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У Запорізькій області в результаті ДТП загинули 4 людини

Новини » Надзвичайні події    08.09.2019 - 09:42
У Запорізькій області в результаті ДТП загинули 4 людини
Фото: на місці ДТП (zp.npu.gov.ua)

Постраждали 4 людини, серед них малолітні діти

У Запорізькій області вночі 8 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода, а результаті якої 4 людини загинули та 4 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними правоохоронців, у Мелітопольському районі на автошляху "Харків - Сімферополь" водій автомобілю Fiat Doblo виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2104, що рухався на зустріч.

Зазначається, що в результаті зіткнення транспортних засобів на місці загинули водій та двоє пасажирів ВАЗ-2104. Пізніше в лікарні від отриманих травм помер водій Fiat Doblo, військовослужбовець 1984 року народження.

Також в ДТП постраждали ще чотири пасажири ВАЗ, серед них двоє дітей 2010 та 2011 років народження. Крім того, серед жертв та постраждалих троє громадян Туреччини.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області сталося зіткнення вантажівки та мікроавтобусу. В результаті ДТП постраждали 6 людей - водій та пасажири мікроавтобусу. Обставини інциденту з'ясовувалися.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області сталася ДТП за участю маршрутки та легкового автомобіля. В результаті події постраждали п'ять осіб, серед них - 2 дитини.

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