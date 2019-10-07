У Запорізькій області сталося потрійне ДТП, є загиблі

В Запорізькій області на трасі Харків-Сімферополь сталася дорожньо-транспортна-пригода (ДТП) за участю трьох автомобілів, в результаті чого загинули та травмувалися люди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

Як повідомляється, в неділю, на 404-му кілометрі траси Харків-Сімферополь, водій автомобіля "ВАЗ-21112", виконуючи обгін двох автомобілів, виїхав на зустрічну смугу дорогу і зіткнувся з вантажним автомобілем "МАН". Після цього вантажівка зіткнулася з автомобілем "Mercedes" і виїхала на узбіччя дороги.

"У результаті дорожньо-транспортної пригоди, водій автомобіля "ВАЗ-21112", житель Мелітопольського району, 1994 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Водія вантажного автомобіля, жителя Одеської області 1974 року, доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця події (zp.npu.gov.ua)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. ст 2.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запоріжжі у ДТП загинув підліток, а також постраждали 4 людини. Неповнолітній водій виїхав на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області в ДТП загинув водій і постраждали двоє дітей. Водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем.