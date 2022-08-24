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У Запорізькій області підірвали автомобіль з місцевим гауляйтером: він загинув

Фото: гауляйтер селища Михайлівки Іван Сушко (Facebook com Іван Сушко)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 24 серпня, в Запорізькій області підірвали автомобіль гауляйтера селища Михайлівки Івана сушка. В результаті він загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника окупаційної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова в Telegram.

"Сьогодні в результаті умисного підриву авто загинув голова ВЦА смт Михайлівка Іван Сушко. Під сидіння автомобіля керівника населеного пункту підклали вибуховий пристрій", - написав він.

Колаборант повідомив, що в результаті вибуху Сушко отримав поранення і в критичному стані його госпіталізували, де він і помер.

Нагадаємо, в середині серпня в окупованому місті Старобільськ Луганської області підірвали автомобіль з місцевим колаборантом.

Крім того, 27 липня у тимчасово окупованому Херсоні на проспекті Адмірала Сенявіна стався вибух.

Пізніше стало відомо, що українські партизани підірвали автомобіль, в якому знаходилися два "поліцейських" російської окупаційної адміністрації.

Крім того, у Біловодську розстріляли автомобіль з колаборантами.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта. Йдеться про пособника окупантів - "голову адміністрації" Чорнобаївки.

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