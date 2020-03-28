У Запорізькій області перша людина одужала від коронавірусу

У Запорізькій області зафіксовано перше одужання від вірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook голови Запорізької облдержадміністрації Віталія Туринка.

Раніше захворілу коронавірусом жінкут виписали з лікарні 28 березня.

"Станом на 28.03 11:00 виписано додому з обласної інфекційної лікарні жінку, яка захворіла 15.03 (повернулася з Єгипту). Відбулася виписка при клінічному здоров'ї та двох негативних результатах ПЛР дослідження на коронавірус", - заявив Туринок.

Нагадаємо, в Запорізькій області за останніми даними зафіксовано 10 випадків захворювання на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні підтвердилося понад 90 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих налічується в Чернівецькій області та столиці України - Києві. В цілому хворих - 311.

Крім цього, у Львівській області ще дві людини заразилися коронавірусом. Хворі мали контакт з людиною, у якої нещодавно підтвердився коронавірус.