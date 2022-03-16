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В Запорізькій області окупанти обстріляли автомобільну колону біженців, 5 осіб поранені

Фото: в Запорізькій області обстріляли колону біженців (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталія Юрченко

В Запорізькій області російські війська обстріляли автомобільну колону біженців в середу, 16 березня. Поранення отримали 5 осіб, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Сьогодні, 16 березня близько 16 години в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

В результаті обстріл постраждали 5 осіб, серед них дитина, яка знаходиться у важкому стані. Зараз хірурги борються за життя постраждалої дитини. Для цього дистанційно залучили спеціалістів клініки Охмадит.

Нагадаємо, сьогодні в Чернігові окупанти обстріляли місцевих жителів, які стояли в черзі за хлібом. Загинули щонайменше 10 осіб.

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