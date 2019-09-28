У Запорізькій області знайшли тіла трьох людей біля залізничної колії

У Запорізькій області виявили тіла трьох лідей біля залізничної колії. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр Держслужби із надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що тіла виявили у п'ятницю, 27 вересня, поблизу села Павлівське Вільнянського району. Загиблих знайшли місцеві жителі поблизу залізничної колії.

"Ймовірно вони були смертельно травмовані електропотягом. Обставини загибелі встановлюються", - повідомли в ДСНС.

Нагадаємо, в п'ятницю, 20 вересня, у Бориспільському районі Київської області поїзд збив невідомого чоловіка. Подія сталась на переїзді платформи поблизу села Кучаків. Чоловік 40-45 років потрапив під вантажний потяг. Особу загиблого встановити не вдалося, оскільки при собі чоловік не мав жодних документів.

А на початку вересня під Львовом шкільний автобус ледь не потрапив під товарний поїзд на залізничному переїзді. Водій жовтого Isuzu сигналив автомобілям, що зупинилися біля переїзду, потім спробував їх об'їхати і наблизився впритул до колії. Обійшлося без жертв.

Також в серпні поблизу станції Миколаїв сталося задимлення локомотива пасажирського потягу сполученням Херсон-Київ. Локомотив відразу було відведено на безпечну відстань від пасажирських вагонів і задимлення ліквідували.