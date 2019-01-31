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В Запорізькій області майже всі категорії споживачів скоротили споживання газу

Новини » Енергетика    31.01.2019 - 13:40
В Запорізькій області майже всі категорії споживачів скоротили споживання газу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільше скорочення обсягу зафіксовано серед побутових споживачів

Впродовж 2018 року  ПАТ "Запоріжгаз" протранспортувало більше 1 млрд куб. м газу, а це на 11,6 млн куб. м менше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Споживання блакитного палива скоротили усі категорії споживачів газу, окрім ТКЕ. Найбільше скорочення обсягу зафіксовано серед побутових споживачів. У 2018 році воно склало 5,8% (на 20,304 млн куб. м).

Промислові підприємства скоротили споживання газу на 0,53% (2,07 млн куб. м), установи та організації, що фінансуються з державного бюджету – на 9,8% (0,97 млн куб. м). І тільки підприємства ТКЕ збільшили споживання на 3,6% (11,68 млн куб. м).

"Обсяги споживання природного газу напряму впливають на фінансування ремонтних робіт та модернізації газотранспортної системи. Тому відповідно скорочення споживання  призводить до того, що ми не в змозі в повному обсязі виконати усі роботи для безаварійного газопостачання", - зазначила технічний директор ПАТ "Запоріжгаз" Тетяна Бузовська.

За словами прес-служби, більше 90% коштів з кожного кубометру газу отримують підприємства НАК "Нафтогаз України". І тільки близько 7% газорозподільні підприємства. Це в середньому 56 копійок з одного кубометра газу. На ці кошти утримуються газові мережі встановлюються лічильники, працює аварійна газова служба працює контакт-центр та центри обслуговування клієнтів по всій Україні.

У 2018 році клієнти "Чернівцігаз Збуту" скоротили споживання газу майже на 5%
Новини України Запоріжжягаз
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