В Запорізькій області майже всі категорії споживачів скоротили споживання газу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільше скорочення обсягу зафіксовано серед побутових споживачів

Впродовж 2018 року ПАТ "Запоріжгаз" протранспортувало більше 1 млрд куб. м газу, а це на 11,6 млн куб. м менше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Споживання блакитного палива скоротили усі категорії споживачів газу, окрім ТКЕ. Найбільше скорочення обсягу зафіксовано серед побутових споживачів. У 2018 році воно склало 5,8% (на 20,304 млн куб. м).

Промислові підприємства скоротили споживання газу на 0,53% (2,07 млн куб. м), установи та організації, що фінансуються з державного бюджету – на 9,8% (0,97 млн куб. м). І тільки підприємства ТКЕ збільшили споживання на 3,6% (11,68 млн куб. м).

"Обсяги споживання природного газу напряму впливають на фінансування ремонтних робіт та модернізації газотранспортної системи. Тому відповідно скорочення споживання призводить до того, що ми не в змозі в повному обсязі виконати усі роботи для безаварійного газопостачання", - зазначила технічний директор ПАТ "Запоріжгаз" Тетяна Бузовська.

За словами прес-служби, більше 90% коштів з кожного кубометру газу отримують підприємства НАК "Нафтогаз України". І тільки близько 7% газорозподільні підприємства. Це в середньому 56 копійок з одного кубометра газу. На ці кошти утримуються газові мережі встановлюються лічильники, працює аварійна газова служба працює контакт-центр та центри обслуговування клієнтів по всій Україні.