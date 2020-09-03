У Запорізькій області ще один клас відправили на карантин через COVID-19

В одній зі шкіл Енергодару на карантин відправили клас через підтвердження коронавірусу в учня. Це вже другий клас в області, який відправили на карантин через COVID-19.

Про це повідомила прес-служба Енергодарської міської ради.

Коронавірус підтвердили в учня 2-В класу загальноосвітньої школи №2. Зараз хвора дитина у задовільному стані та перебуває на амбулаторному лікуванні.

"У зв’язку з цим з 3 до 14 вересня у 2-В класі ЗОШ №2 призупинено освітній процес та оголошено карантин", - заявили в міськраді.

Місцевому управлінню освіти доручили вжити всі протиепідемічні заходи для уникнення поширення коронавірусу у школах міста.

Нагадаємо, нещодавно на карантин відправили клас Бердянської школи, в одного з учня підтвердили інфікування коронавірусом.

Додамо, РБК-Україна розповідало, як проходило 1 вересня в українських школах.

Крім того, Міністерство освіти дозволило школах продовжувати літні канікули через складну епідемічну ситуацію.