ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Запорізькій області через ДТП загорілась автівка, є загиблі та постраждалі

Степногірськ, Понеділок 07 вересня 2020 13:17
У Запорізькій області через ДТП загорілась автівка, є загиблі та постраждалі
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Поблизу селища міського типу Степногірськ (Запорізька область) зіткнулись дві автівки, в результаті чого одна з них загорілась. В дорожно-транспортній пригоді загинули двоє людей і п'ятеро постраждали.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Як повідомляється, зіткнулись Mazda CX та Daewoo. В результаті аварії автомобіль Daewoo загорівся, що стало причиною смерті водія і пасажира.

Водій автомобіля Mazda CX та чотири його пасажири - 26-річна жінка та троє дітей: хлопчик 2010 року та дві дівчинки 2008 та 2019 років народження госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступню важкості. Чоловіка затримали.

За даним факто відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Волинській області сталася ДТП з мікроавтобусом, один загиблий та 6 постраждали.

Крім того, у Кривому Розі автомобіль збив дитину на пішохідному переході.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДТПпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся