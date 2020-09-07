У Запорізькій області через ДТП загорілась автівка, є загиблі та постраждалі

Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

Поблизу селища міського типу Степногірськ (Запорізька область) зіткнулись дві автівки, в результаті чого одна з них загорілась. В дорожно-транспортній пригоді загинули двоє людей і п'ятеро постраждали.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Як повідомляється, зіткнулись Mazda CX та Daewoo. В результаті аварії автомобіль Daewoo загорівся, що стало причиною смерті водія і пасажира.

Водій автомобіля Mazda CX та чотири його пасажири - 26-річна жінка та троє дітей: хлопчик 2010 року та дві дівчинки 2008 та 2019 років народження госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступню важкості. Чоловіка затримали.

За даним факто відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Волинській області сталася ДТП з мікроавтобусом, один загиблий та 6 постраждали.

Крім того, у Кривому Розі автомобіль збив дитину на пішохідному переході.