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"Запоріжгаз" встановить 14 тис. індивідуальних лічильників у 2019 році

Новини » Енергетика    08.01.2019 - 11:58
"Запоріжгаз" встановить 14 тис. індивідуальних лічильників у 2019 році
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 1 грудня 2018 року в Запорізькій області налічується понад 65 тис. домогосподарств без обліку газу

НКРЕКП затвердила інвестиційну програму ПАТ "Запоріжгаз" на 2019 рік. Всього на інвестиційну програму виділено 56,6 млн гривень, що приблизно в 2 рази менше реальних потреб. У документі головним статтями витрат є технічна модернізація газових мереж та індивідуальні лічильники. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В цьому році ПАТ "Запоріжгаз" встановить 14773 індивідуальних лічильника, на що буде спрямовано 29,324 млн гривень. Станом на 1 грудня 2018 року в Запорізькій області налічується понад 65 тис. домогосподарств без обліку газу. Тому, при нинішніх темпах фінансування, щоб всіх клієнтів забезпечити приладами обліку потрібно 5 років.

Понад 27 млн гривень інвестицій буде направлено на реконструкцію, модернізацію мереж та капітальний ремонт обладнання на газорегуляторних пунктах в 2019 році.

"Оскільки газотранспортну систему прокладали ще у 60-70-х роках, кількість газопроводів, що потребують ремонту, щороку зростає, тому, ПАТ "Запоріжгаз" продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Запоріжжя і області", - зазначила технічний директор ПАТ "Запоріжгаз" Тетяна Бузовська.

Так, компанія виконає капітальний ремонт і модернізацію 50 газорегуляторних пунктів з повною заміною застарілого обладнання на суму понад 10 млн гривень, реконструкцію 39 шафових газорегуляторних пунктів з повною заміною застарілого обладнання на суму 7,3 млн гривень і реконструкцію 74 установок катодного захисту газопроводів від корозії на суму 2 млн гривень.

Тариф на розподіл "Запоріжгазу" так і залишився на рівні 2016 року, що зробило неможливим збільшення фінансування. Як повідомляє прес-служба, навіть після зростання ціни газу з 1 листопада 2018 року, тариф облгазу не переглянули. Компанія продовжує отримувати 51 копійку з одного розподіленого кубометра газу.

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