"Запоріжгаз Збут" перерахував до держбюджету 12 млн гривень невикористаних субсидій

ТОВ "Запоріжгаз Збут" перерахував до державного бюджету майже 12 млн гривень субсидій, які клієнти компанії не використали за опалювальний період 2018-2019. Нинішня сума повернення в 4 рази менше, ніж за попередній опалювальний період. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Запоріжгаз Збут" проводить перерахунок залишків субсидій за підсумками опалювального періоду згідно з постановою Кабінету міністрів України. Протягом опалювального сезону 2018-2019 субсидію у безготівковій формі на газ в Запорізькій області отримали 118 тис. споживачів на загальну суму 281,3 млн гривень.

"У цьому році на рахунках наших споживачів, після закінчення опалювального сезону, залишилося в 4 рази менше субсидій, ніж у минулому році. Таке зменшення невикористаної держдопомоги пов'язано з монетизацією", - говорить директор "Запоріжгаз Збуту" Тетяна Колесникова.

Списки субсидіантів із зазначенням суми невикористаної субсидії газопостачальна компанія передала управлінням з питань соціального захисту населення. Інформацію про стан особового рахунку після перерахунку субсидії клієнти можуть дізнатися в особистому кабінеті на сайті 104.ua або безпосередньо з рахунків.

"Нагадуємо, у разі наявної простроченої більше місяця заборгованість, загальна сума якої перевищує 340 гривень, житлова субсидія на наступний сезон не призначається. Якщо протягом двох місяців з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон споживач документально підтвердить сплату заборгованості або укладе договір про її реструктуризацію - житлова субсидія буде відновлено", - йдеться в повідомленні прес-служби.