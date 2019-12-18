ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Запоріжгаз Збут": 74 тис. споживачів отримують пільги у грошовій формі

Новини » Енергетика     18.12.2019 - 16:30
"Запоріжгаз Збут": 74 тис. споживачів отримують пільги у грошовій формі
Ілюстративне фото (УНІАН)

Суми пільг надходять споживачам двома способами: готівкою на руки, або за безготівковим розрахунком на рахунки в "Ощадбанку"

З жовтня 2019 року для майже 74 тис. споживачів газу Запорізької області монетизовані пільги. Тепер кошти державної допомоги отримують пільговики, а не газопостачальні компанії. Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгаз Збуту".

Розраховані органами соціального захисту населення суми пільг надходять споживачам двома способами: готівкою на руки, або за безготівковим розрахунком на рахунки в "Ощадбанку".

"Частину клієнтів, які до 15 жовтня подали відповідні заяви до органів соціального захисту населення, отримують кошти монетизованих пільг на руки готівкою. Вони повинні сплатити 100% суми, зазначеної в рахунку, самостійно. Для цього споживач може вибрати будь-який банк, відділення пошти або платіжну систему", - говорить директор ТОВ "Запоріжгаз Збут" Владислав Витютин

Інші пільговики, яких у Запорізькій області 64 тис., отримують кошти монетизованої пільги безготівково на рахунки в "Ощадбанку". Вони, як і раніше, платять частину платежу, а суму пільги постачальнику газу за них перерахує "Ощадбанк". Про платіж банк інформує споживача sms-повідомленням. Комісію за проведення такої операції "Ощадбанк" не утримує.

"З питань надання та розрахунку пільг споживачі газу можуть звертатися в органи соціального захисту на місцях - УПСЗН. За своєчасне перерахування коштів монетизованої допомоги відповідає АТ "Ощадбанк". Щоб уникнути непорозумінь споживачі газу можуть контролювати стан свого особового рахунку, нарахування і платежі онлайн - у "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua", - йдеться в повідомленні прес-служби.

"Вінницягаз Збут" переміг у 60 відкритих торгах на постачання газу За 11 місяців "Запоріжгаз" інвестував в мережі понад 76,4 млн гривень
Новини України Запоріжжягаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся