"Запоріжгаз": клієнти компанії сплачуватимуть за доставку газу окремо

Згідно рішення НКРЕКП, з січня 2020 року споживачі газу будуть по новому оплачувати доставку газу. Тепер доставка газу вилучена із рахунків за газ. Тому всі споживачі отримають окремі рахунки: один за газ як товар, другий – за його доставку. Про це повідомляє прес-служба АТ "Запоріжгаз".

"В Запорізькому регіоні споживачі отримають два рахунки: за газ від постачальника та за його доставку від АТ "Запоріжгаз". Вартість послуг з доставки газу виключена з загального рахунку за газ і виставлена окремою квитанцією. Таким чином споживачі газу зможуть побачити кому та за які послуги вони оплачують кошти. Раніше вартість доставки газу зазначалась окремим рядком в загальному рахунку", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі пояснили, що при визначенні обсягу споживання за основу береться кількість спожитих кубометрів газу впродовж попереднього "газового року". Це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впродовж року.

"Згідно рішення НКРЕКП з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно для АТ "Запоріжгаз" встановлено тариф в розмірі 0,55 коп. за 1 куб. м на місяць (з урахуванням ПДВ). З 1 липня 2020 року - у розмірі 0,69 коп. за 1 куб. м на місяць (з урахуванням ПДВ). Наприклад: клієнт спожив з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року 200 кубометрів газу. Чинний тариф на розподіл для АТ "Запоріжгаз" з 1 січня 2020 року складає 0,55 гривен за м куб. в місяць ( в т.ч. ПДВ).

Приклад розрахунку щомісячної плати за доставку газу:

200 куб. м * 0,55 / 12 міс. = 9,16 гривень

Отже, щомісячна плата за доставку блакитного палива для такого споживача складе 9,16 гривень на місяць", - йдеться у повідомленні.

"Для зручності наших клієнтів ми зробили інновацію в особистому кабінеті: об’єднали одразу два рахунки. Тобто в одному сервісі можна подивитися всю інформацію і розрахуватися з постачальником газу і "Запоріжгазом",- говорить комерційний директор АТ "Запоріжгаз" Антон Кій.

Також у прес-службі додали, що це державне нововведення стимулює і до економії газу, якщо клієнт АТ "Запоріжгаз" заощадив паливо та зменшив обсяги споживання газу, вже в наступному газовому році зменшується річне споживання, виходячи з якого обчислюється місячна плата за доставку газу. Відповідно до умов Типового договору, вартість послуг з доставки газу побутовий споживач повинен оплачувати до 20 числа місяця.