"Запоріжгаз": 24 виробники тепла можуть не розпочати роботу в опалювальний сезон

Ілюстративне фото (УНІАН)

Виробники не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу

Станом на 23 вересня в Запорізькій області нараховується 24 виробника тепла, які не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу. Вони мають забезпечувати теплом взимку десятки тисяч домогосподарств та непобутових споживачів, серед яких є школи, дитсадки та ін. Про це повідомляє прес-служба АТ "Запоріжгаз".

Перелік виробників тепла, які не мають номінацій на опалювальний сезон:

Андріївська тепломережа

Берд.теплосеть ПрАТ

КП Новопетрівський Сількомунгосп

КП Новотроїцький Сількомунгосп

КП Червонопіл.Сількомунгосп

ОЖБК Азовський

Приазовський ОСББ

Сусіди ОСББ

Біленьке КП

Бородіно ОСББ

Вершина ОСББ

ДП Підприємство ДКВСУ 55

Лермонтово ОСББ

Міда НВФ ТОВ

ОВУЖКГ

ОСББ Моряк 2004

ОСББ Правобережний

Підприємство ДКВСУ 99 ДП

Родина на Пісках ОСББ

Фаворит-сіті

КП Дніпрорудн.Теплові Мережі

Василівкатепломережа ПрАТ

КП Токмак біоенергія ТМР

Михайлівське вище професійне училище ДНЗ

"Внесені минулого року зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу надавати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія буде зобов’язана припинити доставку газу таким компаніям, - говорить Антон Кій, комерційний директор АТ "Запоріжгаз". – Ми сподіваємось, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватись до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу".

За дорученням постачальника газу АТ "Запоріжгаз" повинне буде припинити газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, що здійснюють надання важливих суспільних послуг, а також виробників теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій.

За словами прес-служби, органи місцевого самоврядування/власники підприємств до початку опалювального сезону мають вжити всіх можливих заходів, щоб виробники тепла для потреб населення були включені в реєстр ПСО-постачальника природного газу.

"Діюче зараз законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортних і теплогенеруючих організації, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного рівня", - йдеться у повідомленні.

АТ "Запоріжгаз" вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області та місті Офіс Президента України, Раду національної безпеки та оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

"Минулого року Кабміном було видане розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р "Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року", яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не прийнято. Торік в Кривому Розі 800 тис. споживачів тепла залишились без опалення наприкінці листопада і були змушені вийти на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення удалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства. Є підстави вважати, що опалювальний криворізький колапс може повторитися в нашій області", - йдеться у повідомленні прес-служби.