"Запоріжгаз": у 2019 році збитки від крадіжок газу склали 9,8 млн гривень

Фахівці АТ "Запоріжгаз" у 2019 році зафіксували більше 157 випадків несанкціонованого споживання природного газу. Збиток склав 9,8 млн гривень, найбільший штраф в поточному році році - 772,45 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Серед виявлених порушень: 18 випадків самовільного підключення до газопроводів, 139 випадків - втручання в лічильник. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість крадіжок побутовими споживачами зменшилась на 12%", - йдеться у повідомленні.

Якщо споживач самовільно відновлює газопостачання навіть після погашення заборгованості, компанія "Запоріжгаз" має здійснити повторне припинення газопостачання механічним методом (відрізка), а також здійснити нарахування за граничними об’ємами споживання, навіть за наявності індивідуального лічильника газу.

"Споживачам, які втручаються в роботу лічильника газу для зменшення показань до сплати нараховується вартість експертизи, монтажу та демонтажу приладу обліку. Також вони зобов’язані купити лічильник газу за власний кошт, - зазначила директор технічний АТ "Запоріжгаз" Тетяна Бузовська.

В компанії нагадали, що у грудні 2018 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) було внесено зміни до Кодексу ГРС. Відповідно до змін, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться оплатити збитки за несанкціоноване використання газу. У разі відсутності запрошеного власника лічильника газу в зазначений день на комісію, експертизу приладу обліку газу комісія проводить без його присутності.