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Під Запоріжжям п'яний військовий скоїв ДТП з двома постраждалими: відкрито кримінальну справу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вдень 2 серпня біля Бердянська Запорізької області легковий автомобіль злетів з дороги і зіткнувся з деревами. Машиною керував військовий, в крові якого виявили 2,3 проміле алкоголю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Відзначається, що ДТП сталася близько 14:00 в районі села Новопетрівка Бердянського району. На місце виїхав наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з'ясували, що 21-річний водій автомобіля Volkswagen на заокругленні дороги не впорався з керуванням, вилетів у кювет і зіткнувся з деревами.

В результаті ДТП постраждав водій і 50-річний пасажир. Обидва є військовослужбовцями-контрактниками.

При огляді у водія виявили 2,3 проміле алкоголю. За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу військовослужбовцю.

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