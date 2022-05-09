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Під Запоріжжя окупанти розстрілюють свої авто, щоб не їхати на передову

Фото: окупанти Запорізької області не хочуть воювати з ЗСУ на передовій (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти не горять бажанням воювати з ЗСУ віч-на-віч. У Запорізькій області солдати РФ спеціально розстрілюють свої автомобілі, щоб не їхати на передову - помирати все ж таки ніхто не хоче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

"У Пологах російські військові розстріляли близько 20 своїх автомобілів, аби не їхати на лінію фронту", - йдеться у повідомленні.

Звичайно, у причетності до утилізації транспорту вони начальству не зізналися, звинувативши у всьому сили руху опору.

Зазначимо, що рух опору у Запорізькій області набирає обертів. Так, 9 травня жителі Токмака нагадали окупантам, що вони в Україні тимчасово.

"На вулицях міста масово почали з'являтися листівки з написом: "Перемогли нацизм - переможемо та рашизм", - розповіли в ОВА.

Як повідомлялося, українські військові проводять успішний контрнаступ на Запорізькому напрямку. Це випливає із статистичних даних втрат противника на цих територіях.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти розмістили понад 100 поранених десантників у захопленому селі в Запорізькій області.

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Запорожская область