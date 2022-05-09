Під Запоріжжя окупанти розстрілюють свої авто, щоб не їхати на передову

"У Пологах російські військові розстріляли близько 20 своїх автомобілів, аби не їхати на лінію фронту", - йдеться у повідомленні.

Звичайно, у причетності до утилізації транспорту вони начальству не зізналися, звинувативши у всьому сили руху опору.

Зазначимо, що рух опору у Запорізькій області набирає обертів. Так, 9 травня жителі Токмака нагадали окупантам, що вони в Україні тимчасово.

"На вулицях міста масово почали з'являтися листівки з написом: "Перемогли нацизм - переможемо та рашизм", - розповіли в ОВА.