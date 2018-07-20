У Запоріжжі зловмисник кинув гранату на подвір'я приватного будинку

Внаслідок вибуху у Запоріжжі ніхто не постраждав

У Запоріжжі сьогодні вночі, 20 липня 2018 року, стався вибух на подвір'ї приватного будинку по вулиці Першотравневій. Про це йдеться у повідомленні на сайті облуправління поліції.

"У Запоріжжі невідомий кинув вибухонебезпечний предмет на територію домоволодіння, внаслідок чого стався вибух", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подія сталася близько другої години ночі, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Про вибух правоохоронцям повідомила власниця будинку, яка побачила як невідомий чоловік кинув предмет, після чого стався вибух.

"Попередньо встановлено, що вибух спричинила граната. З місця події вилучено металеві частини та мікрочастини. Призначено судові експертизи", - йдетьс у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибух у Авдіївці, що стався біля магазину.