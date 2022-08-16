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У Запоріжжі закрили "коридор" для виїзду на окуповану територію

Фото: у Запоріжжі закрили "коридор" для виїзду на окуповану територію (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 16 серпня, в Запоріжжі закрили "коридор" для виїзду на окуповані території. Зокрема, через погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА в Telegram.

"16 серпня через несприятливі погодні умови виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру не відбудеться", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що інформацію про зміни перетину лінії розмежування через ситуацію повідомлять додатково.

Нагадаємо, раніше змінили правила в'їзду на окуповані території через Запорізьку область.

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