Фото: у Запоріжжі закрили "коридор" для виїзду на окуповану територію (Getty Images)

У вівторок, 16 серпня, в Запоріжжі закрили "коридор" для виїзду на окуповані території. Зокрема, через погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА в Telegram.