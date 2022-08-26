RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запоріжжі чули вибухи: що відомо

Ілюстративне фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Запоріжжі прогриміли вибухи у п'ятницю, 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Жителі Запоріжжя повідомили, що бачили ракети, які пролітають над приватним сектором. Потім було чутно глухі і віддалені гучні звуки.

Оновлено

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що гучні звуки, які чули жителі деяких районів Запоріжжя - це відлуння вибухів, які сталися за містом.

"За попередніми даними, окупанти здійснювали обстріли із РСЗВ. Два удари було нанесено зі сторони Василівського району, ще 4 удари було зафіксовано в районі населеного пункту Запорізького району. Інформація попередня і потребує уточнення", - написав він.

Куртєв закликає всіх мешканців зберігати спокій і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

У свою чергу голова ОВА Олександр Старух зазначив, що гучні звуки - це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ.

"З боку Василівки ворог атакував населені пункті поблизу Запоріжжя. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зруйноване відбудуємо", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні у Запоріжжі вже чули вибухи, в ОВА повідомили, що спрацювала система ППО.

Тим часом російські окупанти хочуть перепід'єднати Запорізьку АЕС до своєї мережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя