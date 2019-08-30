У Запоріжжі в ДТП з маршруткою постраждало 7 осіб

У Запоріжжі водій маршрутки зіткнувся з вантажівкою і легковиком, у результаті чого пасажири отримали тілесні ушкодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

Повідомляється, що чоловік врізався в припарковані автомобілі дороги. У результаті аварії семеро пасажирів автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості. За даним фактом порушено кримінальну виробництво.

Поліцейські встановили, що водій "газелі" відволікся від керування маршруткою. Чи був він у стані сп'яніння - не повідомляється. На момент аварії в салоні маршрутки перебувало близько 10 пасажирів.

Всі потерпілі - жінки. Наймолодшій з них 16 років. Постраждала також жінка 70-річного віку. Всі вони були доставлені в лікарню.

Фотографії з місця ДТП (zp.npu.gov.ua)