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У Запоріжжі в ДТП з маршруткою постраждало 7 осіб

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Постраждали семеро пасажирів маршрутки

У Запоріжжі водій маршрутки зіткнувся з вантажівкою і легковиком, у результаті чого пасажири отримали тілесні ушкодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

Повідомляється, що чоловік врізався в припарковані автомобілі дороги. У результаті аварії семеро пасажирів автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості. За даним фактом порушено кримінальну виробництво.

Поліцейські встановили, що водій "газелі" відволікся від керування маршруткою. Чи був він у стані сп'яніння - не повідомляється. На момент аварії в салоні маршрутки перебувало близько 10 пасажирів.

Всі потерпілі - жінки. Наймолодшій з них 16 років. Постраждала також жінка 70-річного віку. Всі вони були доставлені в лікарню.

Фотографії з місця ДТП (zp.npu.gov.ua)
Кримінальне провадження порушено за ознаками ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі затримали двох чоловіків, які побили і ранили з вогнепальної зброї нацгвардеіця. До цього вони ховалися в Мелітополі.
Нагадаємо, у Києві, після зіткнення з легковиком загорівся автомобіль. В результаті загинув водій, а пасажири отримали травми.
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