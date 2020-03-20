У Запоріжжі п'яний поліцейський розстріляв колегу в кабінеті райвідділу

У Запоріжжі правоохоронці затримали співробітника одного з відділів поліції, який на роботі обстріляв з пістолета свого колегу, а потім зі своїм керівництвом видавали інцидент як суїцид. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

За інформацією правоохоронців, у тяжкому стані 25-річного молодшого лейтенанта поліції було госпіталізовано з діагнозом вогнепальне поранення лобної ділянки черепа, його прооперували та вилучили гумову кулю. Поранений співробітник перебував у стані коми.

"У січні цього року Запорізьким управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержано інформацію про самостріл, який стався в одному з районних відділів поліції Запоріжжя. По прибуттю на місце події встановлено, що старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції виявив у службовому кабінеті непритомного колегу з ознаками вогнепального поранення", - йдеться у повідомленні.

Однак, першочергові покази поліцейського викликали сумніви щодо їх правдивості: у твердженнях плутався, змінював версії події, зазначав різну кількість хлопків. Підозри викликала і поведінка керівництва відділку, яке до прибуття керівництва ГУНП, працівників ДВБ та ДБР дозволило капітану поліції безперешкодно залишити місце події без належного з’ясування обставин і проведення першочергових процесуальних дій. Співробітники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі ДБР запідозрили імітування спроби самогубства, з метою укриття злочину.

Слідчі ДБР розпочали кримінальне провадження за ст.15 (Замах на злочин), ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"В рамках досудового розслідування оперативники внутрішньої безпеки НПУ та працівники ДБР встановили, що поліцейські у вечірній час вживали алкогольні напої у службовому кабінеті. Раптово, можливо на грунті неприязних відносин, старший оперуповноважений здійснив кілька пострілів із належному йому травматичного пістолету "Форт 12Р", останній з яких - у голову своєму колезі. Усвідомивши що накоїв, стрілок відразу доповів своєму керівництву, після чого в кабінеті було створено імітацію спроби суїциду і лиш тоді викликана бригада "Швидкої". Зібрані факти підтвердив і сам потерпілий, коли вийшов з коми і дав покази, - повідомляють правохоронці.

Наразі 28-річному капітанові поліції оголошено про підозру за фактом скоєння замаху на вбивство. У разі доведення вини фігурантові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, в Узині Київської області невідомий відкрив стрілянину по поліцейським, хулігана затримали.

Як повідомляло РБК-Україна, в Хмельницькій області влаштували стрілянину по людях, які фіксували забруднення водойми. Після того, як вони зняли відповідне відео і повернулися до свого авто, стався постріл з боку транспортного засобу, який знаходився неподалік.