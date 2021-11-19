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У Запоріжжі сталося ДТП за участі маршрутки: постраждали шестеро людей

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Запоріжжя, П'ятниця 19 листопада 2021 14:35
У Запоріжжі сталося ДТП за участі маршрутки: постраждали шестеро людей Фото: у Запоріжжі сталося ДТП за участі мікроавтобуса (zp.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 19 листопада у Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса. Внаслідок аварії постраждав водій маршрутки та п'ятеро пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

"Близько 6-ї години ранку по вулиці Південне шосе у Запоріжжі сталася ДТП, в якій постраждали шестеро людей", - йдеться в повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, 33-річний водій мікроавтобусу Mercedes Sprinter здійснював рух по маршруту "село Володимирівське - Запоріжжя" під час якого в салоні маршрутки перебували приблизно 8 пасажирів".

Вказано, що водій маршрутки не витримав безпечної дистанції та врізався в причеп вантажівки, який стояв по вулиці Південне шосе.

"Внаслідок автозіткнення отримали тілесні ушкодження водій автобусу та п’ятеро пасажирів - троє чоловіків та дві жінки", - розповіли у поліції.

Наразі всі постраждалі госпіталізовані. Причини ДТП встановлюються в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Фото: у Запоріжжі сталося ДТП за участі мікроавтобуса (zp.npu.gov.ua)
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