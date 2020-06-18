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У Запоріжжі сталася ДТП з пожежею, загинули дві людини

Новини » Надзвичайні події     18.06.2020 - 12:40
У Запоріжжі сталася ДТП з пожежею, загинули дві людини
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

Водій під час руху виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з зустрічною автівкою

Сьогодні, 18 червня, у Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло двоє людей та ще одна отримала поранення. Під час зіткнення автівок одна з них загорілась.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, 25-річний водій Daewoo Sens рухався вулицею Хортицьке шосе в Дніпровському районі та виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з зустрічною автівкою Geely під керуванням 35-річного чоловіка. Внаслідок аварії обидвоє водіїв загинули на місці події, а автівка Daewoo загорілась.

Крім того, швидка допомога з численними тілесними ушкодження госпіталізувала 34-річну пасажирку Geely.

У Запоріжжі сталася ДТП з пожежею, загинули дві людини

Фото: згорівша автівка Daewoo Sens (zp.npu.gov.ua)

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, 15 червня у Вінниці жінка у стані алкогольного сп'яніння збила чотирьох маленьких дітей.

Додамо, у Києві під час оформлення дорожньо-транспортної аварії збили співробітницю патрульної поліції.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Харкові сталася аварія за участі автомобіля патрульної поліції та Daewoo Lanos, жертвами якої стали 4 людини.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДТПЗапоріжжявозгорание
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