У Запоріжжі відвідувач кафе влаштував стрілянину

В Запоріжжі стріляли у власника одного з ресторанів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "061".

Повідомляється, що в Комунарському районі міста між відвідувачем і співробітником закладу виник конфлікт, в який втрутився власник і випровадив буйного гостя.

Через деякий час, останній вистрілив у власника кафе з вогнепальної зброї. Потерпілого госпіталізували, а стрілку вдалося втекти.

Видання, посилаючись на джерела в поліції повідомляє, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст 115 ч. 2 (замах на вбивство) проводяться оперативно-пошукові заходи.

Відзначимо, що на сайті поліції Запорізької області інформації про стрілянину немає.

Нагадаємо, у Запорізькому районі в селі Лежине в результаті вибуху гранати загинуло двоє чоловіків. Правоохоронці встановили, що під час вживання спиртних напоїв і в результаті необережного поводження з боєприпасами стався вибух.

Також РБК-Україна писало, що в Рівному у ніч на 5 січня сталася стрілянина біля нічного клубу "Лагуна". Між двома компаніями біля нічного клубу виник конфлікт, в ході якого один з учасників вистрілив у 25-річного рівнянина.