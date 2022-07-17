В Запоріжжі прогриміла серія вибухів: окупанти били з РСЗВ

В Запоріжжі було чутно серію вибухів. Російські військові били з реактивних систем залпового вогню по деяким населеним пунктам на лінії зіткнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
Зазначається, що вибухи чули близько 14:00-15:00.
За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає. Інфраструктуру також не пошкоджено.
При цьому виникла пожежа на декількох полях.
Мешканців просять зберігти спокій, дотримуватист правил повітряної тривоги та не розголошувати інформацію.
Як повідомлялося раніше, 13 липня окупанти випустили дві крилаті ракети по підприємству в Запоріжжі. Внаслідок атаки 16 людей отримали поранення.
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