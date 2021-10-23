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У Запоріжжі продовжили шкільні канікули через погіршення ситуації з COVID-19

Автор: Олександр Білоус

Міська влада Запоріжжя ухвалила рішення про продовження шкільних канікул на тиждень. Причиною стало погіршенням епідеміологічної ситуації в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію заступника міського голови Анатолія Васюка у Facebook.

"Подовжено осінні канікули у закладах загальної середньої освіти Запоріжжя. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті, термін осінніх канікул у запорізьких школах подовжується з 23 по 31 жовтня поточного року", - написав він.

Нагадаємо, Запорізька область станом на 23 жовтня перебуває у "червоній" зоні карантину.

Додамо, у випадку переходу регіону в "червону" зону обов'язкова 100% вакцинація вчителів для продовження очного навчання.

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