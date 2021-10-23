У Запоріжжі продовжили шкільні канікули через погіршення ситуації з COVID-19
Фото: канікули у Запоріжжі продовжили до 31 жовтня (kyivcity.gov.ua)
Міська влада Запоріжжя ухвалила рішення про продовження шкільних канікул на тиждень. Причиною стало погіршенням епідеміологічної ситуації в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію заступника міського голови Анатолія Васюка у Facebook.
"Подовжено осінні канікули у закладах загальної середньої освіти Запоріжжя. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті, термін осінніх канікул у запорізьких школах подовжується з 23 по 31 жовтня поточного року", - написав він.
Нагадаємо, Запорізька область станом на 23 жовтня перебуває у "червоній" зоні карантину.
Додамо, у випадку переходу регіону в "червону" зону обов'язкова 100% вакцинація вчителів для продовження очного навчання.