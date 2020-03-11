У Запоріжжі з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку

У Запоріжжі з підозрою на коронавірус жінку госпіталізували з гострою респіраторною інфекцією, яка прибула в Україну з Італії. Про це повідомили в прес-службі Запорізької облдержадміністрації.

Повідомляється, що жінка звернулася в пункт охорони здоров'я на вокзалі "Запоріжжя-1" 9 березня. Останні два тижні вона перебувала в Італії, при цьому жінка заперечує, що контактувала з хворими коронавірусом в цій країні.

"Враховуючи перебування жінки в Італії протягом останніх 14 днів до захворювання і тяжкість перебігу хвороби, вона була в цей же день госпіталізована в боксированное відділення обласної інфекційної клінічної лікарні. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, до отримання результатів дослідження матеріалу від хворого коронавірусом, такий випадок вважається підозрілим на інфікованість коронавірусом", - повідомили в ОДА.

Також під нагляд лікарів на період 14 днів були поміщені особи, які контактували з жінкою. У приміщеннях, де знаходилася жінка, проведено дезінфекційні заходи.

Матеріали для дослідження на коронавірус були відправлені у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ України. Результати аналізів будуть відомі через кілька днів.

Нагадаємо, 11 березня в Україні ввели карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі. Карантин триватиме у всіх областях з 12 березня по 3 квітня. Зокрема, заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

Відзначимо, на цей час в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу. При цьому Центр громадського здоров'я отримав 43 підозри про захворювання коронавірусом.