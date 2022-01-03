У Запоріжжі побили поліцейського. Нападника затримали

У Запоріжжі напали на поліцейського і побили його. Нападника затримали правоохоронці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
"У Запоріжжі затримано громадянина, який завдав поліцейському тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
У відомстві повідомили, що на поліцейського напав раніше судимий чоловік, який у грубій формі висловлювався у бік правоохоронця. Після цього чоловік завдав йому травми голови.
"У порядку ст. 208 КПК України зловмисника затримано. Ведуться слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на початку грудня у Червонограді затримали п'яного чоловіка, який погрожував перехожим ножем та саперною лопаткою, а потім напав на поліцейських.