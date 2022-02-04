RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Запоріжжя переводить школи на "дистанційку" через COVID

Автор: Валерія Поліщук

У Запоріжжі прийняли рішення запровадити дистанційне навчання для учнів 5-11 класів. Школярі почнуть навчатися дистанційно з 7 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з ТЕБ і НС.

За словами Куртєва, в Запоріжжі триває стрімке збільшення кількості хворих коронавірусом. За минулу добу в місті зареєстрували понад 1,5 тисячі нових випадків захворювання.

"З метою недопущення поширення хвороби ми рекомендуємо керівникам навчальних закладів організувати процес навчання для учнів 5-11 класів дистанційно", - повідомив Куртєв.

При цьому він підкреслив, що для учнів 1-4 класів рекомендували продовжити очний процес навчання з дотриманням всіх протиепідемічних вимог.

Нагадаємо, в кінці січня Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало перевести школи на дистанційну форму навчання. При цьому у відомстві зазначили, що це пов'язано не тільки з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяКоронавірусшкола