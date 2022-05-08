У Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста, - ОВА

На Запоріжжі російські загарбники застрелили громадського активіста. Перед тим його катували два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА .

"Стало відомо, що окупанти вбили громадського активіста, патріота Сергія Семенека. Росіяни застрелили його пострілом в спину, а до того два дні катували, вимагаючи, щоб той видав місце зберігання зброї і місцевих побратимів", - йдеться в повідомленні.

Також, за інформацією ОВА, існує припущення, що знайденого мертвим мера окупованого Токмака Ігоря Котелевського могли вбити.

"Він відмовлявся співпрацювати з окупантами, постійно змінював своє місце проживання, тому деякі вважають, що його смерть була насильницькою, адже його могли здати окупантам колаборанти", - зазначили в адміністрації.