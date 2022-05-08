RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста, - ОВА

Фото: у Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

На Запоріжжі російські загарбники застрелили громадського активіста. Перед тим його катували два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Стало відомо, що окупанти вбили громадського активіста, патріота Сергія Семенека. Росіяни застрелили його пострілом в спину, а до того два дні катували, вимагаючи, щоб той видав місце зберігання зброї і місцевих побратимів", - йдеться в повідомленні.

Також, за інформацією ОВА, існує припущення, що знайденого мертвим мера окупованого Токмака Ігоря Котелевського могли вбити.

"Він відмовлявся співпрацювати з окупантами, постійно змінював своє місце проживання, тому деякі вважають, що його смерть була насильницькою, адже його могли здати окупантам колаборанти", - зазначили в адміністрації.

Раніше повідомлялося, що глава міста помер 7 травня. За неофіційною інформацією, головною версією смерті є самогубство. З кінця лютого Токмак опинився під російською окупацією. У місті регулярно проходять мітинги на підтримку України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область