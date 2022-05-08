У Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста, - ОВА
На Запоріжжі російські загарбники застрелили громадського активіста. Перед тим його катували два дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
"Стало відомо, що окупанти вбили громадського активіста, патріота Сергія Семенека. Росіяни застрелили його пострілом в спину, а до того два дні катували, вимагаючи, щоб той видав місце зберігання зброї і місцевих побратимів", - йдеться в повідомленні.
Також, за інформацією ОВА, існує припущення, що знайденого мертвим мера окупованого Токмака Ігоря Котелевського могли вбити.
Раніше повідомлялося, що глава міста помер 7 травня. За неофіційною інформацією, головною версією смерті є самогубство. З кінця лютого Токмак опинився під російською окупацією. У місті регулярно проходять мітинги на підтримку України.
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