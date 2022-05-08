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У Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста, - ОВА

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Запорізька область, Неділя 08 травня 2022 01:48
У Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста, - ОВА Фото: у Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

На Запоріжжі російські загарбники застрелили громадського активіста. Перед тим його катували два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Стало відомо, що окупанти вбили громадського активіста, патріота Сергія Семенека. Росіяни застрелили його пострілом в спину, а до того два дні катували, вимагаючи, щоб той видав місце зберігання зброї і місцевих побратимів", - йдеться в повідомленні.

Також, за інформацією ОВА, існує припущення, що знайденого мертвим мера окупованого Токмака Ігоря Котелевського могли вбити.

"Він відмовлявся співпрацювати з окупантами, постійно змінював своє місце проживання, тому деякі вважають, що його смерть була насильницькою, адже його могли здати окупантам колаборанти", - зазначили в адміністрації.

Раніше повідомлялося, що глава міста помер 7 травня. За неофіційною інформацією, головною версією смерті є самогубство. З кінця лютого Токмак опинився під російською окупацією. У місті регулярно проходять мітинги на підтримку України.

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