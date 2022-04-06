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На Запоріжжі окупанти викрали жінку, щоб її чоловік-військовий порушив присягу ЗСУ

Окупанти викрали жінку у Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Запорізькій області російські окупанти викрали місцеву жительку. Зокрема, вони зробили це для того, щоб її чоловік-військовий порушив присягу Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що 5 квітня 2022 року окупанти викрали громадянку України з метою психологічного тиску на її чоловіка, який воює у складі збройних формувань України.

Зокрема, погрожуючи тортурами та спричиненням шкоди життю та здоров’ю жінки, окупанти намагалися змусити чоловіка порушити військову присягу ЗСУ.

Окрім того, встановлено непоодинокі факти викрадення окупантами на тимчасово окупованих територіях Запорізького регіону працівників правоохоронних органів.

Запорізькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше ми повідомляли, що за минулу добу окупанти 81 раз обстріляли Луганську область.

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