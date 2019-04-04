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У Запоріжжі обвинувачений вчинив самогубство у суді

Новини » Надзвичайні події    04.04.2019 - 14:11
У Запоріжжі обвинувачений вчинив самогубство у суді
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Чоловік повісився на власному одязі

В Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя обвинувачуваний, якого правоохоронці привезли на судове засідання, вчинив самогубство у будівлі суду. Про це розповіли у прес-службі прокуратури Запорізької області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, чоловік вчинив самогубство, повісившись на власному одязі. Інцидент стався у середу, 3 квітня.

Наразі відкрите кримінальне провадження за 115 статтею Кримінального кодексу України ("умисне вбивство"). Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають досудові дії.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні 2016 року в Запоріжжі 36-річна громадянка Німеччини наклала на себе руки за допомогою самоспалення. Так, у поліцію надійшло повідомлення про те, що на автовокзалі горить кіоск. Під час гасіння пожежі біля кіоску був виявлений труп невідомої жінки. Опитавши свідків та очевидців, а також переглянувши записи з камер спостереження, поліція з'ясувала, що загибла жінка вчинила самоспалення.

Німкеня придбала на автозаправній станції п'ятилітрову каністру і попрямувала в бік кіоску, де трохи пізніше спалахнуло полум'я.

Нагадаємо, в кінці грудня 2017 року у Запоріжжі чоловік, який вистрибнув з вікна, впав на маленького хлопчика. Дитина загинула на місці події.

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