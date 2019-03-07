У Запоріжжі невідомі напали на активіста

Поліцейські встановили особу одного з нападників на громадського активіста

В Запорожье группа неизвестных напала на общественного активиста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что 6 марта в 22:52 в Хортицкое отделение полиции поступило сообщение из службы "102" от мужчины 1952 года рождения, который сообщил, что по улице Героев 93-й бригады неизвестные на него напали и избили.

На месте происшествия полицейские установили, что в подъезде дома на пострадавшего напали четверо неизвестных в масках, нанесли ему телесные повреждения и вызвали выстрел в левое бедро.

Мужчина нанес телесные повреждения одному из злоумышленников, после чего они исчезли в неизвестном направлении.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из нападавших 1994 года рождения. Местонахождение троих правонарушителей устанавливается.

По факту нападения открыто уголовное производство по ст. 15 и 115 ("Покушение на убийство") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Павлограде Днепропетровской области в октябре 2018 года неизвестные напали на активиста "Национальных дружин" Юрия Малимонова.

Международная антикоррупционная организация Transparency International призывает украинскую власть как можно быстрее расследовать нападения на общественных активистов.